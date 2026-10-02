Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Exos X22 22TB (ST22000NM000E)
Exos X22: Мощная производительность, проверенная технология, масштабируемая конструкция
Накопители Seagate® Exos® X22 построены на платформе, которая поставляется миллионами по всему миру и используется в ведущих решениях поставщиков облачных услуг, что делает их самыми востребованными накопителями в нашей сфере данных. Разработанный с максимальной эффективностью использования дискового пространства и защищенный с помощью Seagate Secure™, Exos X22 предлагает максимальную в отрасли емкость, завоевывая доверие клиентов, обеспечивая надежное спокойствие.
Максимальная емкость хранилища для максимальной эффективности использования дискового пространства
-
Лидирующий на рынке жесткий диск емкостью 22 ТБ, предлагающий максимальную доступную емкость для большего количества петабайт на стойку.
-
Высоконадежная производительность с улучшенным кэшированием — что делает его логичным выбором для облачных центров обработки данных и приложений центров обработки данных с массивным масштабированием.
-
Модель Hyperscale SATA, настроенная для больших объемов передачи данных и низкой задержки.
-
Функция PowerBalance™ оптимизирует энергопотребление на терабайт.
-
Максимальная экономия совокупной стоимости владения за счет снижения энергопотребления и веса благодаря конструкции с гелиевым уплотнением.
-
Проверенная технология сварки гелием для дополнительной прочности и защиты от утечек.
-
Цифровые датчики окружающей среды для мониторинга внутренних условий диска для оптимальной работы и производительности.
-
Защита данных и безопасность — благодаря Seagate Secure для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода диска из эксплуатации.
-
Проверенная надежность корпоративного класса, подкрепленная 5-летней ограниченной гарантией и показателем MTBF 2,5 млн часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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Exos X22: Мощная производительность, проверенная технология, масштабируемая конструкция
Накопители Seagate® Exos® X22 построены на платформе, которая поставляется миллионами по всему миру и используется в ведущих решениях поставщиков облачных услуг, что делает их самыми востребованными накопителями в нашей сфере данных. Разработанный с максимальной эффективностью использования дискового пространства и защищенный с помощью Seagate Secure™, Exos X22 предлагает максимальную в отрасли емкость, завоевывая доверие клиентов, обеспечивая надежное спокойствие.
Максимальная емкость хранилища для максимальной эффективности использования дискового пространства
-
Лидирующий на рынке жесткий диск емкостью 22 ТБ, предлагающий максимальную доступную емкость для большего количества петабайт на стойку.
-
Высоконадежная производительность с улучшенным кэшированием — что делает его логичным выбором для облачных центров обработки данных и приложений центров обработки данных с массивным масштабированием.
-
Модель Hyperscale SATA, настроенная для больших объемов передачи данных и низкой задержки.
-
Функция PowerBalance™ оптимизирует энергопотребление на терабайт.
-
Максимальная экономия совокупной стоимости владения за счет снижения энергопотребления и веса благодаря конструкции с гелиевым уплотнением.
-
Проверенная технология сварки гелием для дополнительной прочности и защиты от утечек.
-
Цифровые датчики окружающей среды для мониторинга внутренних условий диска для оптимальной работы и производительности.
-
Защита данных и безопасность — благодаря Seagate Secure для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода диска из эксплуатации.
-
Проверенная надежность корпоративного класса, подкрепленная 5-летней ограниченной гарантией и показателем MTBF 2,5 млн часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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