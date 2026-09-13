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Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE

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Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 1
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 2
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 3
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 4
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 5
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 6
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 7
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 8
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 9
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 10
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 11
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 12
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 13
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 5
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 6
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 7
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 8
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 9
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 10
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 11
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 12
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 13
  • Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714762
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения больших объемов данных. ? Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин обеспечивает быстрый доступ к информации, а технология записи SMR повышает плотность записи данных, что делает этот жесткий диск эффективным и экономичным. ? С интерфейсом SAS 3.0 (12Gbps) и объемом 22 ТБ, этот HDD идеально подходит для серверов, центров обработки данных и других высоконагруженных систем. ? Благодаря среде наполнения гелием, этот жесткий диск обеспечивает низкое потребление энергии и улучшенную производительность. ? Среднее время наработки на отказ (МТBF) составляет 2 500 000 часов, что подтверждает надежность и долговечность этого устройства. ?? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - отличный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное хранилище для больших объемов данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения больших объемов данных. ? Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин обеспечивает быстрый доступ к информации, а технология записи SMR повышает плотность записи данных, что делает этот жесткий диск эффективным и экономичным. ? С интерфейсом SAS 3.0 (12Gbps) и объемом 22 ТБ, этот HDD идеально подходит для серверов, центров обработки данных и других высоконагруженных систем. ? Благодаря среде наполнения гелием, этот жесткий диск обеспечивает низкое потребление энергии и улучшенную производительность. ? Среднее время наработки на отказ (МТBF) составляет 2 500 000 часов, что подтверждает надежность и долговечность этого устройства. ?? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - отличный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное хранилище для больших объемов данных.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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