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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714762
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Описание товара Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения больших объемов данных.
? Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин обеспечивает быстрый доступ к информации, а технология записи SMR повышает плотность записи данных, что делает этот жесткий диск эффективным и экономичным.
? С интерфейсом SAS 3.0 (12Gbps) и объемом 22 ТБ, этот HDD идеально подходит для серверов, центров обработки данных и других высоконагруженных систем.
? Благодаря среде наполнения гелием, этот жесткий диск обеспечивает низкое потребление энергии и улучшенную производительность.
? Среднее время наработки на отказ (МТBF) составляет 2 500 000 часов, что подтверждает надежность и долговечность этого устройства.
?? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - отличный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное хранилище для больших объемов данных.
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения больших объемов данных.
? Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин обеспечивает быстрый доступ к информации, а технология записи SMR повышает плотность записи данных, что делает этот жесткий диск эффективным и экономичным.
? С интерфейсом SAS 3.0 (12Gbps) и объемом 22 ТБ, этот HDD идеально подходит для серверов, центров обработки данных и других высоконагруженных систем.
? Благодаря среде наполнения гелием, этот жесткий диск обеспечивает низкое потребление энергии и улучшенную производительность.
? Среднее время наработки на отказ (МТBF) составляет 2 500 000 часов, что подтверждает надежность и долговечность этого устройства.
?? Жесткий диск Toshiba MG10 22TB MG10SFA22TE - отличный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное хранилище для больших объемов данных.
Жесткий диск Toshiba SAS 3.0 22TB MG10SFA22TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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