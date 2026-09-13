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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714769
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Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 24TB MG11ACA24TE
**Жесткий диск серверный Toshiba 3.5' 24TB MG Series SATA3 6Gb/s 7200RPM 512MB Buffer**
Обеспечьте высокую производительность и надёжность вашего сервера с жестким диском Toshiba MG Series. Этот диск идеально подходит для центров обработки данных и критически важных приложений, где требуется максимальная эффективность и стабильность.
**Основные характеристики:**
- **Ёмкость:** 24 ТБ — идеальное решение для хранения больших объёмов данных.
- **Интерфейс:** SATA3 6Gb/s — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с современными серверами.
- **Скорость вращения:** 7200 об/мин — гарантирует высокую скорость чтения и записи данных.
- **Буферная память:** 512 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность.
**Преимущества:**
- **Надёжность:** жёсткий диск разработан для круглосуточной работы в серверных условиях, что обеспечивает долгий срок службы и стабильность.
- **Совместимость:** благодаря стандартному интерфейсу SATA3, диск легко интегрируется в большинство серверных систем.
- **Эффективность:** высокая скорость вращения и большой объём буферной памяти позволяют максимально эффективно использовать ресурсы сервера.
Выберите жёсткий диск Toshiba MG Series для обеспечения надёжного и производительного хранения данных в вашей серверной инфраструктуре.
**Жесткий диск серверный Toshiba 3.5' 24TB MG Series SATA3 6Gb/s 7200RPM 512MB Buffer**
Обеспечьте высокую производительность и надёжность вашего сервера с жестким диском Toshiba MG Series. Этот диск идеально подходит для центров обработки данных и критически важных приложений, где требуется максимальная эффективность и стабильность.
**Основные характеристики:**
- **Ёмкость:** 24 ТБ — идеальное решение для хранения больших объёмов данных.
- **Интерфейс:** SATA3 6Gb/s — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с современными серверами.
- **Скорость вращения:** 7200 об/мин — гарантирует высокую скорость чтения и записи данных.
- **Буферная память:** 512 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность.
**Преимущества:**
- **Надёжность:** жёсткий диск разработан для круглосуточной работы в серверных условиях, что обеспечивает долгий срок службы и стабильность.
- **Совместимость:** благодаря стандартному интерфейсу SATA3, диск легко интегрируется в большинство серверных систем.
- **Эффективность:** высокая скорость вращения и большой объём буферной памяти позволяют максимально эффективно использовать ресурсы сервера.
Выберите жёсткий диск Toshiba MG Series для обеспечения надёжного и производительного хранения данных в вашей серверной инфраструктуре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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