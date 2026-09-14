Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"
Накопители WD Purple Pro созданы для современных записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки. WD Purple Pro с технологией OptiNAND — жесткий диск корпоративного класса, обладающий большой емкостью и предназначенный для серверов видеоаналитики, систем искусственного интеллекта и глубокого обучения, решающих задачи, основанные на данных. Технология искусственного интеллекта AllFrame поддерживает до 32 потоков для работы аналитической системы на основе глубокого обучения, уменьшая потерю кадров. Диски WD Purple Pro оптимизированы для поддержки до 64 однопотоковых камер высокой четкости, помимо 32 одновременных потоков с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря такой универсальности можно без труда обновлять и масштабировать интеллектуальное решение для видеонаблюдения в соответствии с меняющимися требованиями. Эти надежные диски, предназначенные для рабочей нагрузки до 550 ТБ/год, могут поддерживать круглосуточные процессы записи и анализа данных в современных записывающих устройствах с поддержкой искусственного интеллекта, в устройствах для видеоаналитики и серверах с технологиями глубокого обучения. Жесткие диски WD Purple Pro со средним временем наработки на отказ до 2,5 млн часов включают устойчивые к окислению компоненты и поддерживают несколько отсеков для обеспечения надежной работы в крупномасштабных системах видеонаблюдения. Они также поставляются с ограниченной гарантией на 5 лет.
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