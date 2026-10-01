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Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка

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Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 1
Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 2
Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 3
Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 4
Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Philharmonics
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 1
  • Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 2
  • Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 3
  • Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 4
  • Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632760
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias Recordings
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Philharmonics
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Falling, Catching, Riverside, Brother Sparrow, Just So, Beast, Louretta, Avenue, Philharmonics, Close Watch, Wallflower, Over The Hill, On Powdered Ground

Отзывы о товаре Agnes Obel - Philharmonics (5413356519518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias Recordings
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Agnes Obel
Альбом (сингл)
Philharmonics
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Falling, Catching, Riverside, Brother Sparrow, Just So, Beast, Louretta, Avenue, Philharmonics, Close Watch, Wallflower, Over The Hill, On Powdered Ground
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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