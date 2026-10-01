Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 632306
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
550
Описание товара Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом
Картридж совместимый SEINE CE410X черный повышенной емкости (High Yield) Black 4K (прошивка принтера до 2022г) для HP LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Картридж совместимый SEINE CE410X черный повышенной емкости (High Yield) Black 4K (прошивка принтера до 2022г) для HP LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом - этот товар вы можете купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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