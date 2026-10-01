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Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом

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Картридж G&amp;G HP CE410X черный 4k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом
960 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
550

Описание товара Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом

Картридж совместимый SEINE CE410X черный повышенной емкости (High Yield) Black 4K (прошивка принтера до 2022г) для HP LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw.

Отзывы о товаре Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж совместимый SEINE CE410X черный повышенной емкости (High Yield) Black 4K (прошивка принтера до 2022г) для HP LaserJet 300 400 M351a M351, M375nw M375, M451dn M451, M451dw, M451nw, M475dn M475, M475dw.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G HP CE410X черный 4k с чипом - этот товар вы можете купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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