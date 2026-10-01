Mesh Wi-Fi система ASUS ET12(2-PK)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631268
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внутренних антенн
10
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
115x241x115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
5.5
Описание товара Mesh Wi-Fi система ASUS ET12(2-PK)
ZenWiFi Pro ET12 - это 12-потоковое устройство с суммарной скоростью передачи данных до 11000 Мбит/с. Это повышает его способность передавать и получать данные на большое количество устройств одновременно, уменьшая мертвые зоны и предоставляя ZenWiFi Pro ET12 преимущество в производительности для самых загруженных домашних сетей. Технология RangeBoost, которая улучшает покрытие для всех ваших устройств Wi-Fi, включая устаревшие устройства. Используется флагманский чипсет Broadcom и 64-разрядный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Класс Wi-Fi
AXE11000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Количество внутренних антенн
10
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
115x241x115 мм
Страна производитель
Китай
ZenWiFi Pro ET12 - это 12-потоковое устройство с суммарной скоростью передачи данных до 11000 Мбит/с. Это повышает его способность передавать и получать данные на большое количество устройств одновременно, уменьшая мертвые зоны и предоставляя ZenWiFi Pro ET12 преимущество в производительности для самых загруженных домашних сетей. Технология RangeBoost, которая улучшает покрытие для всех ваших устройств Wi-Fi, включая устаревшие устройства. Используется флагманский чипсет Broadcom и 64-разрядный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Mesh Wi-Fi система ASUS ET12(2-PK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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