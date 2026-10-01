Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006
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Характеристики
Тип товара
Сковорода
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 014 руб. 3 364 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 629974
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х29х7
Вес, кг.
1.18
Описание товара Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006
Антипригарная посуда Optima Elegance бренда Pyrex выполнена в классическом стиле. Экстрастойкое антипригарное покрытие обеспечивает высокие антипригарные свойства - Ваши блюда не будут пригорать в процессе приготовления. Прочный корпус сковород Optima Elegance из кованого алюминия обеспечивает равномерное теплораспределение.Благодаря стальной ручке, сковороду можно также использовать в духовом шкафу. Сковороды Optima Elegance подходят для всех видов плит, включая индукционные.Прочное антипригарное покрытие.Стильная ручка из нержавеющей стали.Подходит для всех типов плит, включая индукционные.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Антипригарная посуда Optima Elegance бренда Pyrex выполнена в классическом стиле. Экстрастойкое антипригарное покрытие обеспечивает высокие антипригарные свойства - Ваши блюда не будут пригорать в процессе приготовления. Прочный корпус сковород Optima Elegance из кованого алюминия обеспечивает равномерное теплораспределение.Благодаря стальной ручке, сковороду можно также использовать в духовом шкафу. Сковороды Optima Elegance подходят для всех видов плит, включая индукционные.Прочное антипригарное покрытие.Стильная ручка из нержавеющей стали.Подходит для всех типов плит, включая индукционные.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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