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Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006

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Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 1
Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 2
Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 3
Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сковорода
  • Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 1
  • Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 2
  • Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 3
  • Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 014 руб.  3 364 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629974
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Характеристики

Бренд
pyrex
Тип товара
Сковорода
Размеры в упаковке, см
51х29х7
Вес, кг.
1.18

Описание товара Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006

Антипригарная посуда Optima Elegance бренда Pyrex выполнена в классическом стиле. Экстрастойкое антипригарное покрытие обеспечивает высокие антипригарные свойства - Ваши блюда не будут пригорать в процессе приготовления. Прочный корпус сковород Optima Elegance из кованого алюминия обеспечивает равномерное теплораспределение.Благодаря стальной ручке, сковороду можно также использовать в духовом шкафу. Сковороды Optima Elegance подходят для всех видов плит, включая индукционные.Прочное антипригарное покрытие.Стильная ручка из нержавеющей стали.Подходит для всех типов плит, включая индукционные.

Отзывы о товаре Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006




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Характеристики
Бренд
pyrex
Тип товара
Сковорода
Описание
Антипригарная посуда Optima Elegance бренда Pyrex выполнена в классическом стиле. Экстрастойкое антипригарное покрытие обеспечивает высокие антипригарные свойства - Ваши блюда не будут пригорать в процессе приготовления. Прочный корпус сковород Optima Elegance из кованого алюминия обеспечивает равномерное теплораспределение.Благодаря стальной ручке, сковороду можно также использовать в духовом шкафу. Сковороды Optima Elegance подходят для всех видов плит, включая индукционные.Прочное антипригарное покрытие.Стильная ручка из нержавеющей стали.Подходит для всех типов плит, включая индукционные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сковорода OPTIMA+ ELEGANCE 28см индукция PYREX OB28BFX/E006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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