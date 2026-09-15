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The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка

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The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 1
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 2
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 3
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 4
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 5
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 6
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 7
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 8
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 9
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 10
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 11
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 12
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 13
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 14
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 15
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 4
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 5
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 6
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 7
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 8
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 9
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 10
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 11
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 12
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 13
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 14
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 15
  • The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blacklight Shine, Graveyard Love, Shore Story, Blank Condolences, Vigil, Que Dios Te Maldiga Mi Corazon, Cerulea, Flash Burns From Flashbacks, Palm Full of Crux, No Case Gain, Tourmaline, Equus 3, Collapsible Shoulders, The Requisition

Отзывы о товаре The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blacklight Shine, Graveyard Love, Shore Story, Blank Condolences, Vigil, Que Dios Te Maldiga Mi Corazon, Cerulea, Flash Burns From Flashbacks, Palm Full of Crux, No Case Gain, Tourmaline, Equus 3, Collapsible Shoulders, The Requisition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mars Volta - The Mars Volta (4250795605218) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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