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Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка

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Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 1
Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 2
Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 3
Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 4
Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Walt Dickerson
Альбом (сингл)
To My Queen
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 1
  • Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 2
  • Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 3
  • Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 4
  • Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SoundsGood Original Recordings
Barcode
[8436563184574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Walt Dickerson
Альбом (сингл)
To My Queen
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SoundsGood Original Recordings
Barcode
[8436563184574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Walt Dickerson
Альбом (сингл)
To My Queen
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Walt Dickerson - To My Queen (8436563184574) виниловая пластинка - стоимость товара 2730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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