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Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка

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Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 1
Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 2
Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Dystopia
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 1
  • Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 2
  • Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399894712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Dystopia
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка

Студийный альбом 2022 года группы Caliban. В записи альбома приняли участие Кристоф Вичорек из Annisokay в треке Dystopia, Джонни Дэви из Job For A Cowboy в Dragon и Маркус Бишофф из Heaven Shall Burn в VirUS. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Caliban - немецкая металкор-группа. На сегодняшний день выпустила одиннадцать студийных альбомов и два сплит-релиза с Heaven Shall Burn. Группа Caliban была основана в Хаттингене, Германия, в 1997 году, и изначально называлась Never Again. После шести месяцев совместной работы группа записала демо из своих первых песен, которое так и не было никогда выпущено. Песни были отправлены в звукозаписывающие компании, и Lifeforce Records первой предложила группе заключить контракт. Первый мини-альбом группы вышел летом 1998 года. Для его продвижения группа провела множество выступлений в Европе. После европейского турне 1999 года группа начала запись своего первого полноформатного альбома, названного A Small Boy and a Grey Heaven. Альбом был удостоен положительных отзывов во многих крупных журналах и небольших хардкор- и метал-изданиях. Их стиль был охарактеризован как смесь Slayer, Poison The Well и Hatebreed. Они также записали сплит-CD совместно с Heaven Shall Burn, назвав его The Split Program.

Отзывы о товаре Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399894712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caliban
Альбом (сингл)
Dystopia
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Студийный альбом 2022 года группы Caliban. В записи альбома приняли участие Кристоф Вичорек из Annisokay в треке Dystopia, Джонни Дэви из Job For A Cowboy в Dragon и Маркус Бишофф из Heaven Shall Burn в VirUS. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Caliban - немецкая металкор-группа. На сегодняшний день выпустила одиннадцать студийных альбомов и два сплит-релиза с Heaven Shall Burn. Группа Caliban была основана в Хаттингене, Германия, в 1997 году, и изначально называлась Never Again. После шести месяцев совместной работы группа записала демо из своих первых песен, которое так и не было никогда выпущено. Песни были отправлены в звукозаписывающие компании, и Lifeforce Records первой предложила группе заключить контракт. Первый мини-альбом группы вышел летом 1998 года. Для его продвижения группа провела множество выступлений в Европе. После европейского турне 1999 года группа начала запись своего первого полноформатного альбома, названного A Small Boy and a Grey Heaven. Альбом был удостоен положительных отзывов во многих крупных журналах и небольших хардкор- и метал-изданиях. Их стиль был охарактеризован как смесь Slayer, Poison The Well и Hatebreed. Они также записали сплит-CD совместно с Heaven Shall Burn, назвав его The Split Program.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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