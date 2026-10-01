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Tony Allen, Hugh Masekela – Rejoice (4050538557497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Allen, Hugh Masekela – Rejoice (4050538557497) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 1
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 2
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 3
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 4
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 5
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 6
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 7
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 8
Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 1
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 2
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 3
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 4
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 5
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 6
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 7
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 8
  • Виниловая пластинка Allen, Tony; Masekela, Hugh, Rejoice (4050538557497) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629373
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Allen, Hugh Masekela – Rejoice (4050538557497) виниловая пластинка

Джазовый альбом 2020 года барабанщика Тони Аллена и трубача Хью Масекела. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит. Хью Масекела - знаменитый трубач, флюгельгорнист и вокалист. Один из первых африканских музыкантов, добившийся признания в США. В своем творчестве соединяет народные мотивы и ритмы нескольких негритянских общин ЮАР с элементами ритм-энд-блюза, соул и хард-бопа.

Отзывы о товаре Tony Allen, Hugh Masekela – Rejoice (4050538557497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Джазовый альбом 2020 года барабанщика Тони Аллена и трубача Хью Масекела. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит. Хью Масекела - знаменитый трубач, флюгельгорнист и вокалист. Один из первых африканских музыкантов, добившийся признания в США. В своем творчестве соединяет народные мотивы и ритмы нескольких негритянских общин ЮАР с элементами ритм-энд-блюза, соул и хард-бопа.
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Отзывы


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