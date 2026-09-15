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Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка

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Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 11
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 12
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 13
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 14
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
RokFlote
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 11
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 12
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 13
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 14
  • Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587768911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
RokFlote
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Voluspo, Ginnungagap, Allfather, The Feathered Consort, Hammer On Hammer, Wolf Unchained, The Perfect One, Trickster (And The Mistletoe), Cornucopia, The Navigators, Guardian's Watch, Ithavoll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Voluspo, Ginnungagap, Allfather, The Feathered Consort, Hammer On Hammer, Wolf Unchained, The Perfect One, Trickster (And The Mistletoe), Cornucopia, The Navigators, Guardian's Watch, Ithavoll



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587768911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
RokFlote
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Voluspo, Ginnungagap, Allfather, The Feathered Consort, Hammer On Hammer, Wolf Unchained, The Perfect One, Trickster (And The Mistletoe), Cornucopia, The Navigators, Guardian's Watch, Ithavoll
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Voluspo, Ginnungagap, Allfather, The Feathered Consort, Hammer On Hammer, Wolf Unchained, The Perfect One, Trickster (And The Mistletoe), Cornucopia, The Navigators, Guardian's Watch, Ithavoll


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - RokFlote (0196587768911) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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