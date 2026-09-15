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Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка

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Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 1
Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 2
Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 3
Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dakota Staton
Альбом (сингл)
The Late, Late Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 1
  • Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 2
  • Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 3
  • Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dakota Staton
Альбом (сингл)
The Late, Late Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Broadway, Trust In Me, Summertime, Misty, A Foggy Day, What Do You See In Herx, The Late, Late Show, My Funny Valentine, Give Me The Simple Life, Aint No Use, Moonray, You Showed Me The Way, The Partys Over, Anything Goes, Too Close For Comfort, Say It Isnt So, Joe, They All Laughed, I Wonder, In The Night, The Thrill Is Gone

Отзывы о товаре Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dakota Staton
Альбом (сингл)
The Late, Late Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Broadway, Trust In Me, Summertime, Misty, A Foggy Day, What Do You See In Herx, The Late, Late Show, My Funny Valentine, Give Me The Simple Life, Aint No Use, Moonray, You Showed Me The Way, The Partys Over, Anything Goes, Too Close For Comfort, Say It Isnt So, Joe, They All Laughed, I Wonder, In The Night, The Thrill Is Gone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dakota Staton - The Late, Late Show (8435723700340) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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