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Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка

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Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 1
Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 2
Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 3
Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
The Neon Skyline
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 1
  • Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 2
  • Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 3
  • Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092747515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
The Neon Skyline
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка

Шестой лонгплей канадского автора-исполнителя и мультиинструменталиста выходит спустя добрых четыре года после получившего признание критиков альбома The Party.

Отзывы о товаре Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092747515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
The Neon Skyline
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Шестой лонгплей канадского автора-исполнителя и мультиинструменталиста выходит спустя добрых четыре года после получившего признание критиков альбома The Party.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andy Shauf - The Neon Skyline (8714092747515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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