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Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка

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Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bobby Womack
Альбом (сингл)
The Poet II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0018771879015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bobby Womack
Альбом (сингл)
The Poet II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома исполнителя Бобби Уомак, первоначально выпущенного в 1984 году. В записи альбома приняла участие певица Патти Лабелль. Релиз представлен на черном виниле. Бобби Уомак - афроамериканский певец, гитарист, автор песен в стилистике ритм-энд-блюза. В начале 1960-х записывался вместе со своими братьями в составе коллектива Womack Brothers. Их продюсером выступал Сэм Кук, после убийства которого Уомак изумил многих поклонников, женившись на его вдове Барбаре. Патти Лабелль - американская певица. Начала музыкальную карьеру в 1958 году в группе The Ordettes, после изменений в составе и переименований ставшей в 1961 году The Bluebelles (теперь Labelle). Наиболее известна по таким песням, как Lady Marmalade (в составе группы Labelle), When You Talk About Love, Attitude. Её называют королевой рок-н-соула. Журнал Роллинг стоун включил Патти Лабелль в свой список Ста величайших певцов всех времён (на 95-е место).

Отзывы о товаре Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0018771879015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bobby Womack
Альбом (сингл)
The Poet II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома исполнителя Бобби Уомак, первоначально выпущенного в 1984 году. В записи альбома приняла участие певица Патти Лабелль. Релиз представлен на черном виниле. Бобби Уомак - афроамериканский певец, гитарист, автор песен в стилистике ритм-энд-блюза. В начале 1960-х записывался вместе со своими братьями в составе коллектива Womack Brothers. Их продюсером выступал Сэм Кук, после убийства которого Уомак изумил многих поклонников, женившись на его вдове Барбаре. Патти Лабелль - американская певица. Начала музыкальную карьеру в 1958 году в группе The Ordettes, после изменений в составе и переименований ставшей в 1961 году The Bluebelles (теперь Labelle). Наиболее известна по таким песням, как Lady Marmalade (в составе группы Labelle), When You Talk About Love, Attitude. Её называют королевой рок-н-соула. Журнал Роллинг стоун включил Патти Лабелль в свой список Ста величайших певцов всех времён (на 95-е место).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Womack - The Poet II (0018771879015) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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