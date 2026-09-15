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Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка

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Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 1
Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 2
Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Beginning
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607396547814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Beginning
Жанр
Кантри
Трек-лист
Who You Gonna Hoo-Doo Now, Ice Cream Man, Wonder Why I Feel So Bad, Going Back To Bed, The Border, More To This Than That, Drifter, Rebellion, Rich Woman Blues, Raining On My Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who You Gonna Hoo-Doo Now, Ice Cream Man, Wonder Why I Feel So Bad, Going Back To Bed, The Border, More To This Than That, Drifter, Rebellion, Rich Woman Blues, Raining On My Life

Отзывы о товаре Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607396547814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
The Beginning
Жанр
Кантри
Трек-лист
Who You Gonna Hoo-Doo Now, Ice Cream Man, Wonder Why I Feel So Bad, Going Back To Bed, The Border, More To This Than That, Drifter, Rebellion, Rich Woman Blues, Raining On My Life
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who You Gonna Hoo-Doo Now, Ice Cream Man, Wonder Why I Feel So Bad, Going Back To Bed, The Border, More To This Than That, Drifter, Rebellion, Rich Woman Blues, Raining On My Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Joe White - The Beginning (coloured) (0607396547814) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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