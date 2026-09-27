Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) виниловая пластинка
Trombone Shorty Возвращается Со Своим Первым Альбомом За Последние 5 Лет И Долгожданным Продолжением Его Дебютной Симфонии Parking Lot 2017 Blue Note, Которая, По Словам Уважаемого Новоорлеанского Музыкального Журнала OffBeat, Продолжает Его Традицию “Потрясающе Хорошей Музыкальности, Приятного Для Публики Материала И Просто Хорошего Веселья”. Новый Альбом Отражает Взрывную Энергию Его Легендарных Концертов И Сочетает В Себе Классические Новоорлеанские Звуки (Фанк, Госпел, Уличные Ритмы, Индийские Песнопения Марди Гра И Вторые Строчки). С Современными Текстами, Мелодиями И Ритмами, Чтобы Создать Что-То Свежее И Уникальное. На альбоме присутствуют Специальные гости, В том числе вокалистка Лорен Дэйгл и гитарист Гэри Кларк-младший.
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