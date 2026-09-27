Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626605
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
5.06E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Трек-лист
Kitty Litter, Ashtray Heart, Battle For The Sun, For What Its Worth, Devil In The Details, Bright Lights, Speak In Tongues, The Never-Ending Why, Julien, Happy Youre Gone, Breathe Underwater, Come Undone, Kings Of Medicine
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание 2019 года шестого студийного альбома группы Placebo, вышедшего в 2009 году. Альбом был записан с участием нового барабанщика Стива Форреста. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dreambrother
Barcode
5.06E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Battle For The Sun
Трек-лист
Kitty Litter, Ashtray Heart, Battle For The Sun, For What Its Worth, Devil In The Details, Bright Lights, Speak In Tongues, The Never-Ending Why, Julien, Happy Youre Gone, Breathe Underwater, Come Undone, Kings Of Medicine
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Юбилейное переиздание 2019 года шестого студийного альбома группы Placebo, вышедшего в 2009 году. Альбом был записан с участием нового барабанщика Стива Форреста. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Placebo - Battle For The Sun (5056167110477) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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