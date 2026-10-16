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Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка

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Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 1
Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 2
Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 1
  • Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 2
  • Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626558
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 1916, Elastic Rock, Striation, Taranaki, Twisted Track, Crude Blues (Part 1), Crude Blues (Part 2), 1916—The Battle Of Boogaloo, Torrid Zone, Stonescape, Earth Mother, Speaking For Myself, Personally, In My Own Opinion, I Think…, Persephones Jive

Отзывы о товаре Nucleus - Elastic Rock (4251804137911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 1916, Elastic Rock, Striation, Taranaki, Twisted Track, Crude Blues (Part 1), Crude Blues (Part 2), 1916—The Battle Of Boogaloo, Torrid Zone, Stonescape, Earth Mother, Speaking For Myself, Personally, In My Own Opinion, I Think…, Persephones Jive
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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