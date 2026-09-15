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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Black Sabbath, Master Of Reality (5414939920806) - фото 1
Виниловая пластинка Black Sabbath, Master Of Reality (5414939920806) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Black Sabbath, Master Of Reality (5414939920806) - фото 1
  • Виниловая пластинка Black Sabbath, Master Of Reality (5414939920806) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома группы Black Sabbath. Альбом был выпушен в 1971 году и достиг 5-го места в английских чартах. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон Оззи Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри Гизер Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.

Отзывы о товаре Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание третьего студийного альбома группы Black Sabbath. Альбом был выпушен в 1971 году и достиг 5-го места в английских чартах. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон Оззи Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри Гизер Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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