A Perfect Circle - Thirteenth Step (0600753485996) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Thirteenth Step
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626170
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753485996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Thirteenth Step
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Package, Weak And Powerless, The Noose, Blue, Vanishing, A Stranger, The Outsider, Crimes, The Nurse Who Loved Me, Pet, Lullaby, Gravity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A Perfect Circle - Thirteenth Step (0600753485996) виниловая пластинка
Thirteen Step - второй студийный альбом американской рок-группы A Perfect Circle выпущенный 16 сентября 2003 года. Альбом хорошо продавался, заняв 2-е место в Billboard 200 на своей премьерной неделе, продано более 231 000 копий и оставался на первом месте 78 недель. Альбом стал золотым 4 ноября 2003 года и платиновым 24 марта 2006 года по RIAA. С альбома было выпущено три сингла "Weak and Powerless", который возглавил как Mainstream Rock Tracks, так и Modern Rock Tracks, за которыми последовали "The Outsider" и "Blue" которые так же попали в указанные чарты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753485996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Thirteenth Step
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Package, Weak And Powerless, The Noose, Blue, Vanishing, A Stranger, The Outsider, Crimes, The Nurse Who Loved Me, Pet, Lullaby, Gravity
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Thirteen Step - второй студийный альбом американской рок-группы A Perfect Circle выпущенный 16 сентября 2003 года. Альбом хорошо продавался, заняв 2-е место в Billboard 200 на своей премьерной неделе, продано более 231 000 копий и оставался на первом месте 78 недель. Альбом стал золотым 4 ноября 2003 года и платиновым 24 марта 2006 года по RIAA. С альбома было выпущено три сингла "Weak and Powerless", который возглавил как Mainstream Rock Tracks, так и Modern Rock Tracks, за которыми последовали "The Outsider" и "Blue" которые так же попали в указанные чарты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
A Perfect Circle - Thirteenth Step (0600753485996) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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