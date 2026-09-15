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Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка

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Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 3
Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 4
Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Walls Of Jericho
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 3
  • Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 4
  • Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939922763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Walls Of Jericho
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Helloween, выпущенный в 1985 году. Это первый альбом с участием Кая Хансена в качестве ведущего вокалиста, второй раз он появится только в альбоме Helloween (2021), хотя он продолжит выступать в качестве гитариста на двух следующих альбомах. Релиз представлен на черном виниле. Helloween - немецкая пауэр-метал-группа. Считаются одними из основоположников пауэр-метала, а их второй и третий студийные альбомы, Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 и Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 считаются шедеврами жанра. Впервые под этим названием (Helloween) музыканты выступили в 1984 году. Единственные участники, оставшиеся в группе с того момента и до нынешнего времени - Михаэль Вайкат и Маркус Гросскопф. С 1989 года состав несколько раз менялся. В связи со сменой вокалистов в истории группы обычно выделяют эпоху Хансена (1984-1986), эпоху Киске (1987-1993) и эпоху Дериса (с 1994 по настоящее время).

Отзывы о товаре Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939922763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1985
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Walls Of Jericho
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Helloween, выпущенный в 1985 году. Это первый альбом с участием Кая Хансена в качестве ведущего вокалиста, второй раз он появится только в альбоме Helloween (2021), хотя он продолжит выступать в качестве гитариста на двух следующих альбомах. Релиз представлен на черном виниле. Helloween - немецкая пауэр-метал-группа. Считаются одними из основоположников пауэр-метала, а их второй и третий студийные альбомы, Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 и Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 считаются шедеврами жанра. Впервые под этим названием (Helloween) музыканты выступили в 1984 году. Единственные участники, оставшиеся в группе с того момента и до нынешнего времени - Михаэль Вайкат и Маркус Гросскопф. С 1989 года состав несколько раз менялся. В связи со сменой вокалистов в истории группы обычно выделяют эпоху Хансена (1984-1986), эпоху Киске (1987-1993) и эпоху Дериса (с 1994 по настоящее время).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helloween - Walls Of Jericho (5414939922763) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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