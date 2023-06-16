Elton John - The Fox (0602448034793) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 624803
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Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448034793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - The Fox (0602448034793) виниловая пластинка
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Ремастеринг в Lurssen Sound, США, UMC/EMI завершает серию ремастеринговых винилов Элтона Джона, начатую в 2016 году. В нее вошел альбом The Fox, любимый поклонниками Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца 70-х и его полным творческим возрождением два года спустя с альбомом Too Low For Zero.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448034793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Fox
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Ремастеринг в Lurssen Sound, США, UMC/EMI завершает серию ремастеринговых винилов Элтона Джона, начатую в 2016 году. В нее вошел альбом The Fox, любимый поклонниками Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца 70-х и его полным творческим возрождением два года спустя с альбомом Too Low For Zero.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - The Fox (0602448034793) виниловая пластинка - купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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