Top.Mail.Ru
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 2
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 3
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 4
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 5
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 6
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 7
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 8
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 9
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 10
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 2
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 3
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 4
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 5
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 6
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 7
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 8
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 9
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 10
  • Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448476180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка

Фри-джаз, блюз и фанк через призму Африки на 180-граммовом виниле. Переведено с аналоговых лент! Эти записи 1969 года (выпущенные пять лет спустя, в 1974 году) сочетают в себе добросовестный фри-джаз Шеппа и смесь блюза и фанка через призму Африки, и все это в исполнении биг-бэнда. Духовая секция all-star с Джеймсом Сполдингом и Чарльзом Дэвисом на саксофоне, а также тромбонистом Грачаном Монкуром III лидируют в таких выдающихся песнях, как New Africa и Spoo Pee Doo. Этот альбом Verve By Request содержит переводы с аналоговых лент и ремастирован на 180-граммовом виниле, спрессованном в третьем издании. Мужчина в Детройте.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448476180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Фри-джаз, блюз и фанк через призму Африки на 180-граммовом виниле. Переведено с аналоговых лент! Эти записи 1969 года (выпущенные пять лет спустя, в 1974 году) сочетают в себе добросовестный фри-джаз Шеппа и смесь блюза и фанка через призму Африки, и все это в исполнении биг-бэнда. Духовая секция all-star с Джеймсом Сполдингом и Чарльзом Дэвисом на саксофоне, а также тромбонистом Грачаном Монкуром III лидируют в таких выдающихся песнях, как New Africa и Spoo Pee Doo. Этот альбом Verve By Request содержит переводы с аналоговых лент и ремастирован на 180-граммовом виниле, спрессованном в третьем издании. Мужчина в Детройте.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...