Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 624559
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0614027803119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитMadonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитTina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитWhitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитChicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая плас...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0614027803119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mirror To My Woman's Mind, Subway, Gliding Like A Whale, Disappearing, Mercy Rain, I'll Fall With Your Knife, The Scarlet Thing In You, Sails Wave Goodbye, Wild Birds Flock To Me, Huuvola, Cascade, Mercy Rain (Production Rough Mix), Gliding Like A Whale (Backing Track), Sail On White (Backing Track), Wish (Backing Track)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Murphy - Cascade (coloured) (0614027803119) виниловая пластинка