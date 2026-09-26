Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538693652) виниловая пластинка

Легенды британского нью-вейва Duran Duran анонсировали свой новый студийный альбом. Пятнадцатая в дискографии полноформатная пластина получит название Future Past и появится 22 октября 2021 года. Всего треклист включит 12 композиций. В своем альбоме Duran Duran работают вместе с британским диджеем / продюсером Эролом Алканом и итальянским композитором / продюсером Джорджо Мородером. Группа заручилась помощью некоторых из самых неожиданных и вдохновляющих имен в поп-музыке, в том числе шведского хит-мейкера Туве Ло, “королевы дрилла” Ivoran Doll и японского Chai на сингле More Joy!. Кроме того, Грэм Коксон из Blur участвовал в написании и одолжил свою гитару для нескольких треков на альбоме, а бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон добавил изысканное звучание в последний трек альбома ‘Falling’. На пластинке, которая была записана в студиях Лондона и Лос-Анджелеса во время пандемии, также присутствует давний соавтор Марк Ронсон, который был соавтором Wing, а свел альбом Марк “Спайк” Стент.