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Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка

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Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка - фото 1
Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.10.2021
Исполнитель
Dos Santos
Альбом (сингл)
City Of Mirrors
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка - фото 1
  • Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624414
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.10.2021
Исполнитель
Dos Santos
Альбом (сингл)
City Of Mirrors
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка

City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, в состав которой входят лидер группы / певец /автор текстов / гитарист/ клавишник Алекс Чавес, барабанщик Даниэль Вильярреал, перкуссионист Питер “Маэстро” Вейл, басист Хайме Гарза и гитарист/мультиинструменталист/вокалист Натан Карагианис. Объединив непохожее сочетание R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B грува с мелодиями, вдохновленными huapango huasteco, Dos Santos доказывает, что у них есть все необходимое для создания чего-то, что редко слышали раньше”. - Remezcla City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, которая состоит из из лидера группы/певца/автора текстов/гитариста/клавишника Алекса Чавеса, барабанщика Даниэля Вильярреала, перкуссиониста Питера “Маэстро” Вейла, басиста Хайме Гарзы и гитариста/мультиинструменталиста/вокалиста Натана Карагианиса. Кинематографичный в своем путешествии, альбом был спродюсирован мультимедийным художником и давним другом группы Эллиотом Бергманом (NOMO, Wild Belle) и отражает звуки со всей Америки в сочетании с убедительными поэтическими повествованиями Чавеса. Его 13 треков объединяют уникальную самобытность группы, творческие и культурные корни, а также их склонность сочетать традиционную латиноамериканскую музыку с современными композиционными выражениями и техниками продюсирования. Это соответствует миссии группы - раздвигать свои собственные музыкальные границы, одновременно исследуя темы социальной справедливости, иммиграции и современной человеческой борьбы. Чавес, ученый, который продюсировал альбомы для Smithsonian Folkways и провел обширную этнографическую работу по изучению музыки техасского приграничья США и Мексики (откуда он родом), прекрасно формулирует: “Город зеркал - это собрание… проблески традиции… размышления о нашем коллективном настоящем… яркое эхо между любовью и одиночеством, надеждой и абсурдом, эйфорией и скорбью. Этот альбом затрагивает эти двоичные файлы и выходит за их рамки, потому что мы пересекали/и продолжаем пересекать границы. И все же для нас граница — это не метафора - слишком много реального смотрит на нас в ответ. Мы олицетворяем границу. Мы (наши семьи) пересекли его. Мы (наши истории) покрыты его остатками. И вот... мы пересекаем границу ”я через наше искусство – по необходимости.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.10.2021
Исполнитель
Dos Santos
Альбом (сингл)
City Of Mirrors
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, в состав которой входят лидер группы / певец /автор текстов / гитарист/ клавишник Алекс Чавес, барабанщик Даниэль Вильярреал, перкуссионист Питер “Маэстро” Вейл, басист Хайме Гарза и гитарист/мультиинструменталист/вокалист Натан Карагианис. Объединив непохожее сочетание R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B грува с мелодиями, вдохновленными huapango huasteco, Dos Santos доказывает, что у них есть все необходимое для создания чего-то, что редко слышали раньше”. - Remezcla City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, которая состоит из из лидера группы/певца/автора текстов/гитариста/клавишника Алекса Чавеса, барабанщика Даниэля Вильярреала, перкуссиониста Питера “Маэстро” Вейла, басиста Хайме Гарзы и гитариста/мультиинструменталиста/вокалиста Натана Карагианиса. Кинематографичный в своем путешествии, альбом был спродюсирован мультимедийным художником и давним другом группы Эллиотом Бергманом (NOMO, Wild Belle) и отражает звуки со всей Америки в сочетании с убедительными поэтическими повествованиями Чавеса. Его 13 треков объединяют уникальную самобытность группы, творческие и культурные корни, а также их склонность сочетать традиционную латиноамериканскую музыку с современными композиционными выражениями и техниками продюсирования. Это соответствует миссии группы - раздвигать свои собственные музыкальные границы, одновременно исследуя темы социальной справедливости, иммиграции и современной человеческой борьбы. Чавес, ученый, который продюсировал альбомы для Smithsonian Folkways и провел обширную этнографическую работу по изучению музыки техасского приграничья США и Мексики (откуда он родом), прекрасно формулирует: “Город зеркал - это собрание… проблески традиции… размышления о нашем коллективном настоящем… яркое эхо между любовью и одиночеством, надеждой и абсурдом, эйфорией и скорбью. Этот альбом затрагивает эти двоичные файлы и выходит за их рамки, потому что мы пересекали/и продолжаем пересекать границы. И все же для нас граница — это не метафора - слишком много реального смотрит на нас в ответ. Мы олицетворяем границу. Мы (наши семьи) пересекли его. Мы (наши истории) покрыты его остатками. И вот... мы пересекаем границу ”я через наше искусство – по необходимости.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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