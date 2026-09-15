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Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624406
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом, выпущенный вокалистом Iron Maiden Брюсом Дикинсоном 23 мая 2005 года. Обложка представляет собой одну из панелей Земная суета и Божественное спасение, работу художника эпохи возрождения Ханса Мемлинга. Это его первый сольный альбом с момента воссоединения с Iron Maiden в 1999 году и его последний студийный альбом в качестве сольного исполнителя на сегодняшний день.

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Шестой студийный альбом, выпущенный вокалистом Iron Maiden Брюсом Дикинсоном 23 мая 2005 года. Обложка представляет собой одну из панелей Земная суета и Божественное спасение, работу художника эпохи возрождения Ханса Мемлинга. Это его первый сольный альбом с момента воссоединения с Iron Maiden в 1999 году и его последний студийный альбом в качестве сольного исполнителя на сегодняшний день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Dickinson - Tyranny Of Souls (4050538288612) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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