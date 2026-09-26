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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево

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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево - фото 1
Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Основной материал
ЛДСП
  • Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево - фото 1
  • Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 330 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
столешница, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Основной материал
ЛДСП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х7
Вес, кг.
6.4

Описание товара Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.

Отзывы о товаре Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
столешница, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Основной материал
ЛДСП
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево - стоимость товара 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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