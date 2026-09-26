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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный

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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 12
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 13
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 14
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 15
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 16
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 12
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 13
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 14
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 15
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 16
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 
Начислим 1680 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный
27 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный - данный товар вы можете купить по цене 27990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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