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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром

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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
13 490 руб.  14 580 руб. 
Начислим 810 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром
13 490 руб. -7%
14 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
гибкая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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