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Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая

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Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 1
Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 2
Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 3
Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 4
Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 5
Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 1
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 2
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 3
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 4
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 5
  • Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624157
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
13.5
Особенности
материал - фарфор
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х18
Вес, кг.
9

Описание товара Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая

Трендовый дизайн раковины с ее идеально ровными поверхностями в сочетании с плавными линиями принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM в Германии. Прямоугольная форма с закругленными краями придаст вашей ванной комнате лаконичный и вместе с тем роскошный вид. Глубина раковины всего 33 см благодаря чему она может поместиться даже на узкой компактной столешнице. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина накладная 45см AM.PM Func M8FWCC10450WG белая




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
13.5
Особенности
материал - фарфор
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
45.5
Страна производитель
Китай
Описание
Трендовый дизайн раковины с ее идеально ровными поверхностями в сочетании с плавными линиями принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM в Германии. Прямоугольная форма с закругленными краями придаст вашей ванной комнате лаконичный и вместе с тем роскошный вид. Глубина раковины всего 33 см благодаря чему она может поместиться даже на узкой компактной столешнице. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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