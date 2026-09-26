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Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая

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Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 1
Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 2
Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 1
  • Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 2
  • Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб. 
Начислим 1656 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая
27 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
16
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - искусственный мрамор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
100.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.54х0.21
Вес, кг.
21.8

Описание товара Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая

Уникальная раковина интегрированная со столешницей. Дизайн разработки Design3 (Германия). Раковины выполнена из литьевого мрамора. Матовая поверхность раковины придает интерьеру ощущение уюта и комфорта. Бортик по контуру чаши и база под смеситель в виде острова - защищают от пролива воды.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
16
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - искусственный мрамор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
100.8
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная раковина интегрированная со столешницей. Дизайн разработки Design3 (Германия). Раковины выполнена из литьевого мрамора. Матовая поверхность раковины придает интерьеру ощущение уюта и комфорта. Бортик по контуру чаши и база под смеситель в виде острова - защищают от пролива воды.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая - стоимость товара 27590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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