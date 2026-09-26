Top.Mail.Ru
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 1
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 2
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 3
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 4
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 1
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 2
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 3
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 4
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 
Начислим 432 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый
7 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х30
Вес, кг.
6

Описание товара Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью, вариативностью и мобильностью. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места, не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт, так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь можно создать в своей ванной идеальное место для хранения, где найдется место для каждой вещи.

Отзывы о товаре Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью, вариативностью и мобильностью. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места, не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт, так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь можно создать в своей ванной идеальное место для хранения, где найдется место для каждой вещи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...