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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб. 
Начислим 4050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
67 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.1

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром - по цене 67490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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