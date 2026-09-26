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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 290 руб. 
Начислим 4698 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624099
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром
78 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.08х0.42х0.16
Вес, кг.
6.4

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Трендовая прямоугольная форма и увеличенный размер тропического душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Трендовая прямоугольная форма и увеличенный размер тропического душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 78290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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