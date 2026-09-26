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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный

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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 1
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 2
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 3
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 4
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 5
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 6
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 7
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 8
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 9
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 10
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 11
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 12
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 13
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 14
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 1
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 2
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 3
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 4
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 5
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 6
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 7
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 8
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 9
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 10
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 11
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 12
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 13
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 14
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 390 руб. 
Начислим 4404 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный
73 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.15
Вес, кг.
6.4

Описание товара Душевая система AM.PM Func F078F722 черный

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Ручка дополнена инновационным антискользящим покрытием, которое позволяет комфортно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Трендовая прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Func F078F722 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Еще больше места для хранения: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см.) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Ручка дополнена инновационным антискользящим покрытием, которое позволяет комфортно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Продуманные детали для удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Трендовая прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят ощущения настоящего домашнего SPA.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM Func F078F722 черный - стоимость товара 73390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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