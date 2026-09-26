Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб.
В наличии
Код товара: 624074
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 190 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
Коллекция Func
-
В наличииЦена 31 690 руб.7923 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG бе...
-
В наличииЦена 27 890 руб. 30 060 руб.6973 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201OF де...
-
В наличииЦена 35 090 руб.8773 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG бе...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 60см AM.PM Func M8FFUX0601OF дер...
-
В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 60см AM.PM Func M8FFUX0601WG бел...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитВешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитВешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром
-
В наличииЦена 21 690 руб. 23 400 руб.5423 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дер...
-
В наличииЦена 28 590 руб.7148 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801WG бел...
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром
-
В наличииЦена 20 790 руб.5198 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный
-
В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб. 4 680 руб.1073 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитНожки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитНожки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит
-
В наличииЦена 73 390 руб.18348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F722 черный
-
В наличииЦена 74 590 руб. 80 190 руб.18648 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F200 хром
-
В наличииЦена 78 890 руб.19723 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F222 черный
-
В наличииЦена 78 290 руб.19573 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F300 хром
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F400 хром
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитРаковина мебельная 100см AM.PM Func M8FWPC1000WM белая
-
В наличииЦена 33 890 руб. 36 540 руб.8473 руб. в СплитРаковина мебельная 120см AM.PM Func M8FWPC1200WM белая
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM Func M8FWPC0600WM белая
-
В наличииЦена 22 590 руб.5648 руб. в СплитРаковина мебельная 80см AM.PM Func M8FWPC0800WM белая
-
В наличииЦена 80 090 руб.20023 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 17 790 руб. 23 400 руб.4448 руб. в СплитЗеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA ...
-
В наличииЦена 8 190 руб.2048 руб. в СплитКорзина для душа прямая AM.PM Func A8F53100 белый
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитКорзина для душа прямая AM.PM Func A8F53122 черный
-
В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитРаковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хро...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34322 чер...
-
В наличииЦена 2 690 руб. 2 970 руб.673 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Func A8F35522 черный
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401WG белый
-
В наличииЦена 8 290 руб. 9 000 руб.2073 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитРаковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая
-
В наличииЦена 13 490 руб. 14 580 руб.3373 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02100 хром
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДержатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный
-
В наличииЦена 4 047 руб. 13 490 руб.1012 руб. в СплитСмеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состо...
-
В наличииЦена 29 360 руб. 73 390 руб.7340 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние
-
В наличииЦена 44 050 руб. 80 090 руб.11013 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром хорошее с...
-
В наличииЦена 15 190 руб. 16 380 руб.3798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный
-
В наличииЦена 25 990 руб. 27 990 руб.6498 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92000, хром
-
В наличииЦена 27 990 руб.6998 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб. 7 200 руб.1648 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM Func A8F34222 ч...
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1000OF дерево
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1001WG белый
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСтолешница 120 см AM.PM Func M8FST1200OF дерево
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитСтолешница 60 см AM.PM Func M8FST0600OF дерево
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитСтолешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый
-
В наличииЦена 6 990 руб. 7 650 руб.1748 руб. в СплитСтолешница 80 см AM.PM Func M8FST0801WG белый
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH04029WG белый
-
В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
-
В наличииЦена 18 990 руб. 20 520 руб.4748 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH06029WG белый
-
В наличииЦена 32 290 руб.8073 руб. в СплитСмеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитСмеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.P...
-
В наличииЦена 32 690 руб.8173 руб. в СплитСмеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.P...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
62х9х7
Вес, г.
490
Описание товара Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 чер...
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 330 руб.2848 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитДозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
-
В наличииЦена 12 590 руб. 13 590 руб.3148 руб. в СплитСифон для раковины Option 210800000 хром
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитТройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный
-
В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитКрючок AM.PM Serenity A4035900 хром
-
В наличииЦена 14 990 руб. 16 200 руб.3748 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 хром
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСтакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный - стоимость товара 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346422 черный