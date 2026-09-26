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Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром

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Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 1
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 2
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 3
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 4
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 5
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 6
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 1
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 2
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 3
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 4
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 5
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 6
  • Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 
Начислим 552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром
9 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
62х9х7
Вес, г.
490

Описание товара Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка для полотенец 60см AM.PM Func A8F346400 хром - стоимость товара 9190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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