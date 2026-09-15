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Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка

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Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 9
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
We Are Motorhead
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 9
  • Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538464313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
We Are Motorhead
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка

We Are Motorhead - пятнадцатый студийный альбом группы Motоrhead, вышедший в 2000 году. Издание на черном виниле. Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году после ухода британского музыканта Йена Килмистера, известного как Лемми, из группы Hawkwind. Пик популярности Mot?rhead пришелся на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал.

Отзывы о товаре Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538464313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
We Are Motorhead
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
We Are Motorhead - пятнадцатый студийный альбом группы Motоrhead, вышедший в 2000 году. Издание на черном виниле. Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году после ухода британского музыканта Йена Килмистера, известного как Лемми, из группы Hawkwind. Пик популярности Mot?rhead пришелся на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - We Are Motorhead (4050538464313) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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