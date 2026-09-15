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John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка

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John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 1
John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 2
John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 3
John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 4
John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Eye Of The Zombie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 1
  • John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 2
  • John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 3
  • John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 4
  • John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Eye Of The Zombie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка

Переиздание четвертого сольного студийного альбома Джона Фогерти, вышедшего в 1986 году. Альбом был номинирован на Грэмми в 1987 году за лучший мужской вокал. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. Журнал Rolling Stones внес Fogerty в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born on the Bayou - в величайшие гитарные композиции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Eye Of The Zombie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание четвертого сольного студийного альбома Джона Фогерти, вышедшего в 1986 году. Альбом был номинирован на Грэмми в 1987 году за лучший мужской вокал. Джон Фогерти более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. Журнал Rolling Stones внес Fogerty в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Песня Proud Mary попала в перечень величайших поп-композиций, а Born on the Bayou - в величайшие гитарные композиции.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Fogerty - Eye Of The Zombie (4050538391862) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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