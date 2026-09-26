IP камера HiWatch DS-I415(B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара IP камера HiWatch DS-I415(B)
IP-камера HiWatch DS-I415(B) сочетает в себе высокую функциональность и удобство, что делает модель подходящим инструментом для защиты объектов любого типа от происшествий. Камера выполнена в прочном корпусе и может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие на корпусе тревожных разъемов позволит расширить ее функционал за счет дополнительных охранных модулей. За счет матрицы с разрешением 4 Мп и производительного видеочипа камера HiWatch DS-I415(B) обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает 16-кратным цифровым увеличением и позволяет удобно следить даже за самыми дальними объектами. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку даже в условиях недостаточной освещенности. Для более эффективного наблюдения в модели поддерживается функция детекции движения – при обнаружении активности камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления.
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