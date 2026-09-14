Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
без подсветки
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727831
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
без подсветки
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
404

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и практичный дизайн. Оснащенная микрофоном, она позволяет не только записывать видео, но и захватывать аудиоданные, что делает ее идеальной для использования в системах безопасности. Камера выполнена в стильном белом корпусе купольного типа, обладающем степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, обеспечивая бесперебойную работу в любых погодных условиях при температуре от -40 до +60 °С. С технологией WDR и функцией день/ночь, видеокамера производит четкие изображения при сложных условиях освещенности, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Она поддерживает разрешение до 2688x1520 пикселей благодаря установке матрицы с разрешением 4 МПикс., что обеспечивает детализированное изображение без потери важных деталей. Порт RJ-45 предоставляет возможности подключений через интернет, что открывает доступ к просмотру видео удаленно. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы записанных данных без опасения их быстрого заполния. Эта видеокамера от бренда HikVision – отличный выбор для тех, кто ищет простое и эффективное решение для мониторинга безопасности на высоком уровне.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
без подсветки
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и практичный дизайн. Оснащенная микрофоном, она позволяет не только записывать видео, но и захватывать аудиоданные, что делает ее идеальной для использования в системах безопасности. Камера выполнена в стильном белом корпусе купольного типа, обладающем степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, обеспечивая бесперебойную работу в любых погодных условиях при температуре от -40 до +60 °С. С технологией WDR и функцией день/ночь, видеокамера производит четкие изображения при сложных условиях освещенности, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Она поддерживает разрешение до 2688x1520 пикселей благодаря установке матрицы с разрешением 4 МПикс., что обеспечивает детализированное изображение без потери важных деталей. Порт RJ-45 предоставляет возможности подключений через интернет, что открывает доступ к просмотру видео удаленно. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы записанных данных без опасения их быстрого заполния. Эта видеокамера от бренда HikVision – отличный выбор для тех, кто ищет простое и эффективное решение для мониторинга безопасности на высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...