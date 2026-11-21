Melanie Martinez - Portals (Bloodshot Transclucent) (0075678637513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Melanie Martinez - Portals (Bloodshot Transclucent) (0075678637513) виниловая пластинка
Мелани Мартинес Собирается Выпустить Свой Новый Альбом Portals 31 Марта. Предварительный Заказ Поступит В Продажу 22 Февраля, А Первый Трек С Альбома Выйдет Вместе С Официальным Музыкальным Видео 17 Марта. Творческий Порыв И Таланты Мелани Мартинес Всегда Отличали Ее От Других Музыкантов. Ее Неотразимая Музыка И Визуальное Искусство Создали Бешеную Глобальную Базу Поклонников С Более Чем 8,4 Миллионами Подписчиков В Instagram, 11,4 Миллионами Подписчиков На YouTube, 6,3 Миллиардами Глобальных Трансляций И 2,4 Миллиардами Официальных Просмотров На YouTube. После Выпуска Своего Дебютного Альбома Cry Baby, Получившего Платиновый Статус В 2015 Году, Который Достиг №1 В Чарте Альтернативных Альбомов Billboard И Собрал Более 3,5 Миллиардов Просмотров По Всему Миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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