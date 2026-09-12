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Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка - фото 1
Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Hammer Of The Witches
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка - фото 1
  • Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361356132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Hammer Of The Witches
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WaEve, Yours Immortally…, Enshrined In Crematoria, Deflowering The Maidenhead, Displeasuring The Goddess, Blackest Magick In Practice, The Monstrous Sabbat (Summoning The Coven), Hammer Of The Witches, Right Wing Of The Garden Triptych, The Vampyre At My Side, Onward Christian Soldiers, Blooding The Hounds Of Hell, King Of The Woods, Misericord
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом скандальной британской блэк-металлической группы Cradle of Filth, возглавляемой небезызвестным Дэни Филтом, первоначально выпущенный в 2015 году. Лимитированное переиздание на серебристом виниле. Hammer of the Witches представил новый состав группы после ухода Пола Аллендера и Джеймса Макилроя, в который вошли новые гитаристы Марек «Ашок» Шмерда и Ричард Шоу, а также новая клавишница и вокалистка Линдси Скулкрафт. Альбом получил положительные отзывы критиков и фанатов, которые оценили изменение направления.

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361356132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Hammer Of The Witches
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
WaEve, Yours Immortally…, Enshrined In Crematoria, Deflowering The Maidenhead, Displeasuring The Goddess, Blackest Magick In Practice, The Monstrous Sabbat (Summoning The Coven), Hammer Of The Witches, Right Wing Of The Garden Triptych, The Vampyre At My Side, Onward Christian Soldiers, Blooding The Hounds Of Hell, King Of The Woods, Misericord
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Одиннадцатый студийный альбом скандальной британской блэк-металлической группы Cradle of Filth, возглавляемой небезызвестным Дэни Филтом, первоначально выпущенный в 2015 году. Лимитированное переиздание на серебристом виниле. Hammer of the Witches представил новый состав группы после ухода Пола Аллендера и Джеймса Макилроя, в который вошли новые гитаристы Марек «Ашок» Шмерда и Ричард Шоу, а также новая клавишница и вокалистка Линдси Скулкрафт. Альбом получил положительные отзывы критиков и фанатов, которые оценили изменение направления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cradle Of Filth - Hammer Of The Witches (coloured) (0727361356132) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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