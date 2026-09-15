Описание товара Flying Lotus, Cosmogramma (0801061019518) виниловая пластинка

Своими релизами на Plug Research и Warp музыкант Flying Lotus сотворил новую смесь из атмосферной электроники пришедшейся по нраву и юным любителям дабстепа и тем, кому нравится Portishead. Хотя это не Dabrye и не Prefuse, а что-то между ними. И его музыка гораздо большее, чем просто инструментальный или глитч хип-хоп. Что не говори, а лейбл WARP “держит нос по ветру” и при постоянном интересе к новым именам всё же находит интересную для издания музыку, не идя по проторенным дорожкам и легкими путями. Steven Ellison (он же Flying Lotus) - хип-хоп битмейкер, дебютировавший в 2006 на американском Plug Research, известном своими широкопрофильными пристрастиями в поиске свежих взглядов на электронику, также как и сотрудничеством с очень маститыми продюсерами электронного звука. Получаса изданной музыки ему хватило, чтобы заинтересовать незнающих. Темнокожий житель Лос-Анжелеса совсем не первый чисто хип-хоповый артист из получавших прописку на легендарном лэйбле - быстро вспоминается и Anti-pop Consortium + Beans, и работы того же Prefuse 73, но в данном случае интересен и тот момент, что Flying Lotus записывает инструментальные композиции, больше похожие на зарисовки, не прибегая к вокальным партиям.