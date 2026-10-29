Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 613015
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 630 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х36х20
Вес, кг.
2.94
Описание товара Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12
Рычажный опрыскиватель Чемпион SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 12-литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью. Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей. На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки. Трубка оснащена металлической форсункой. Дальность распыления до 2.5 метров. Лямки ремня регулируются для удобства пользователя. Форсунка с регулируемым углом распрыскивания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Рычажный опрыскиватель Чемпион SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 12-литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью. Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей. На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки. Трубка оснащена металлической форсункой. Дальность распыления до 2.5 метров. Лямки ремня регулируются для удобства пользователя. Форсунка с регулируемым углом распрыскивания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Купить Опрыскиватель рычажный CHAMPION SL12 - по цене 1630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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