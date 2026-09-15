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Рулетка ЗУБР 5м х 19мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка ЗУБР 5м х 19мм

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Рулетка ЗУБР 5м х 19мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Рулетка ЗУБР 5м х 19мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
220

Описание товара Рулетка ЗУБР 5м х 19мм

Рулетка с ударопрочным корпусом и усиленным полотном для ежедневной работы. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка ЗУБР 5м х 19мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка с ударопрочным корпусом и усиленным полотном для ежедневной работы. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка ЗУБР 5м х 19мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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