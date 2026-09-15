Рулетка ЗУБР 5м х 19мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 605626
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Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
220
Описание товара Рулетка ЗУБР 5м х 19мм
Рулетка с ударопрочным корпусом и усиленным полотном для ежедневной работы. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка с ударопрочным корпусом и усиленным полотном для ежедневной работы. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка ЗУБР 5м х 19мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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