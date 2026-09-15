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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533)

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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 1
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 2
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 3
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 4
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 5
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 6
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 1
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 2
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 3
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 4
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 5
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 6
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
417

Описание товара Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533)

Рулетка Сибртех Графит 32533 с полотном размером 7,5 м х 25 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.

Преимущества

  • Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
  • Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.

Отзывы о товаре Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Сибртех Графит 32533 с полотном размером 7,5 м х 25 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.

Преимущества

  • Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
  • Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32533) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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